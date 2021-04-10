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تعرفي على فوائد العسل للشعر

السبت 10/أبريل/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من وصفات العسل المذهلة التي تعالج مشاكل الشعر وتمنع تساقطه وتحل مشكلة الجفاف وتقضي علي جفاف الشعر نهائيا، ومنها ما يلي:

وصفة العسل للشعر الدهني
تُمزج ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من لبن الزبادي معًا لتشكيل مزيج متجانس. ثم، يوضع على الشعر لمدة خمس عشرة دقيقة. بعدها، يُغسل بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة العسل للشعر الجاف
يتم خلط كوب من العسل مع كمية كافيه من الماء (إضافة الماء تدريجيًا) الى أن تتغيّر كثافة المزيج بحيث يمكن فرده على شعر رطب. على غرار تطبيق صابون الشعر بحيث يرطب الشعر كاملًا، ويُترك لمدة نصف ساعة، بعدها يتم غسله بالماء الدافئ.

وصفة العسل لمنع تساقط الشعر
- يتم مزج مقدار يتراوح بين 5-6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع 7-8 ملاعق كبيرة من العسل بشكل جيد.
- يوضع المزيج على فروة الرأس والشعر ويُترك لمدّة لا تقل عن 40-45 دقيقة.
- يُغسل الشعر باستعمال الماء الدافئ والشامبو، وتُكرر هذه العملية مرتين أو ثلاث مرّات في الشهر الواحد للحصول على شعر ليّن ونضر.

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