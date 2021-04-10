بهذه الكلمات..كنده علوش تروج لحلقتها مع صبا مبارك في برنامج " بصراحة"





روجت الفنانه كنده علوش لحلقتها مع الفنانه الاردنيه صبا مبارك في برنامج بصراحه غدا وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " .



نشرت الفنانه كنده علوش مقطع " فيديو " لجزء من حلقتها مع الفنانه صبا مبارك وعلقت عليه قائله :" إنتظروني غدا الاحد في # بصراحه_مع صديقتي صبا مبارك في التاسعه بتوقيت القاهره والعاشره بتوقيت السعوديه.



الجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانه كنده علوش هو حكايه " ضي القمر " من مسلسل " الا انا " ، تأليف عبير سليمان واخراج احمد حسن ، المسلسل بطوله كنده علوش ، محمد علاء ، شريف خير الله ، ياسمين موافي