القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

يسعى الكثير من الأشخاص للتعرف على أبرز القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباريات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم عبر الشاشات المفتوحة بعيدًا عن الاحتكار وغيرها من الأمور الأخرى.





وتقام اليوم السبت مواجهة كلاسيكو الأرض تلك التي تجمع بين ريال مدريد ضد برشلونة ويستضيفها ملعب إستاد الفريدو دي ستيفانو لحساب مواجهات الجولة الثلاثين من الليجا.





وجاءت أبرز القنوات المفتوحة التي ستتولى نقل المواجهة على النحو التالي :-





قناة M.LaLiga HD عبر التردد 10876 – ومعدل ترميز 22000 – والاستقطاب عمودي V.

قناة beIN Sports France 1 HD عبر التردد 12168 – ومعدل ترميز 29700 – والاستقطاب عمودي V.

قناة DAZN 1 Bar HD Germany عبر التردد 11097 ومعدل الترميز22000 والاستقطاب عمودي V

قناة LaLiga TV Bar HD عبر التردد 10729 – ومعدل ترميز 22000- والاستقطاب عمودي V.

قناة M.LaLiga HD عبر التردد 10818 – ومعدل ترميز 22000 – والاستقطاب عمودي V.

قناة M.LaLiga 1 /HD عبر التردد 11686 – ومعدل ترميز 22000 – والاستقطاب عمودي V.



