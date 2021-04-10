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الأهلي راحة من التدريبات غدًا بأمر موسيماني

السبت 10/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، في ظل ضغط المباريات، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الاثنين؛ استعدادا لمواجهة النصر المقبلة.


وكان الأهلي قد خاض تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة من التدريبات، بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة سيمبا التنزاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة ،في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر

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