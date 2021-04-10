الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها يستعرض تفاصيل طقس غدًا الأحد الموافق 11 إبريل 2021.





وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة.

- طقس لطيف على جنوب سيناء والرياح نشطة.

- طقس لطيف على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

-طقس بارد على شمال الصعيد.

-طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (60:70 كم س)



