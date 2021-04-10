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الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدا
السبت 10/أبريل/2021 - 04:08 م
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها يستعرض تفاصيل طقس غدًا الأحد الموافق 11 إبريل 2021.
وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة.
- طقس لطيف على جنوب سيناء والرياح نشطة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
-طقس بارد على شمال الصعيد.
-طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (60:70 كم س)
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.
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