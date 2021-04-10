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لرجيم صحي في رمضان.. اتبعي هذه الخطوات

السبت 10/أبريل/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
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اقترب شهر رمضان، وتبحث السيدات عن طريقة مميزة لاتباع رجيم صحي في شهر رمضان للحصول على وزن مثالي وجسم رشيق وقوام ممشوق، ومن هنا إليكم التالي:

اليوم الأول
• وجبة الإفطار: طبق من شوربة الدجاج منزوع الجلد، وطبق من السلطة الخضراء، و3 شرائح من السمبوسك المشوية.
• وجبة السحور: كوب من الحليب قليل الدسم، مع شريحة واحدة من الخبز المحمص، وحفنة من المكسرات النيئة (أو علبة من الزبادي).

اليوم الثاني
• وجبة الإفطار: طبق صغير من المشويات، مع 3 ملاعق من الأرز ذي الحبة الكاملة، وطبق من السلطة الخضراء.
• وجبة السحور: بيضتان ملسوقتان، مع شريحة من الجبنة، وربع الرغيف من الخبز الأسمر.

اليوم الثالث
• وجبة الإفطار: نصف دجاجة مسلوقة أو مشوية منزوعة الجلد، مع طبق من شوربة الخضروات، بالإضافة إلى طبق من سلطة الفواكه بعد انقضاء 3 ساعات على وقت الفراغ من تناول طعام الإفطار.
• وجبة السحور: شريحة من الجبن قليل الملح، مع شريحة من التوست الأسمر.

اليوم الرابع
• وجبة الإفطار: 3 شرائح من السمبوسك، مع طبق من شوربة البروكولي، وثلاث شرائح رقيقة من الـ"ستيك" المشوي.
• وجبة السحور: ملعقتان من الفول المدمس، مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر، وعصير الليمون الحامض، ورشة من الكمون والقليل من الملح، بالإضافة إلى نصف الرغيف من الخبز الأسمر.

اليوم الخامس
• وجبة الإفطار: 150 غراماً من اللحم الأحمر (ستيك) أو 90 غراماً من السمك المشوي، و3 ملاعق من الأرز البسمتي، وطبق من شوربة الخضروات.
• وجبة السحور: كوب من عصيدة الشوفان بالحليب خالي الدسم، وحفنة من المكسرات النيئة.

اليوم السادس
• وجبة الإفطار: كوب من المعكرونة المطبوخة مع الخضروات، و100 غرام من الدجاج (أو السمك)، وطبق من شوربة الخضروات.
• وجبة السحور: رغيف من الخبز الأسمر، مع الجبنة قليلة الدسم، وحبة من الخيار.

اليوم السابع
• وجبة الإفطار: 6 ملاعق من كاري السمك أو الدجاج مع الأرز (حبة كاملة)، وطبق من سلطة الخضروات وطبق من شوربة السمك.
• وجبة السحور: بيضتان مسلوقتان، مع شريحة من الخبز الأسمر، وكوب من الحليب قليل الدسم (أو علبة من الزبادي).

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