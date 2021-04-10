لرجيم صحي في رمضان.. اتبعي هذه الخطوات

اقترب شهر رمضان، وتبحث السيدات عن طريقة مميزة لاتباع رجيم صحي في شهر رمضان للحصول على وزن مثالي وجسم رشيق وقوام ممشوق، ومن هنا إليكم التالي:





اليوم الأول

• وجبة الإفطار: طبق من شوربة الدجاج منزوع الجلد، وطبق من السلطة الخضراء، و3 شرائح من السمبوسك المشوية.

• وجبة السحور: كوب من الحليب قليل الدسم، مع شريحة واحدة من الخبز المحمص، وحفنة من المكسرات النيئة (أو علبة من الزبادي).





اليوم الثاني

• وجبة الإفطار: طبق صغير من المشويات، مع 3 ملاعق من الأرز ذي الحبة الكاملة، وطبق من السلطة الخضراء.

• وجبة السحور: بيضتان ملسوقتان، مع شريحة من الجبنة، وربع الرغيف من الخبز الأسمر.





اليوم الثالث

• وجبة الإفطار: نصف دجاجة مسلوقة أو مشوية منزوعة الجلد، مع طبق من شوربة الخضروات، بالإضافة إلى طبق من سلطة الفواكه بعد انقضاء 3 ساعات على وقت الفراغ من تناول طعام الإفطار.

• وجبة السحور: شريحة من الجبن قليل الملح، مع شريحة من التوست الأسمر.





اليوم الرابع

• وجبة الإفطار: 3 شرائح من السمبوسك، مع طبق من شوربة البروكولي، وثلاث شرائح رقيقة من الـ"ستيك" المشوي.

• وجبة السحور: ملعقتان من الفول المدمس، مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر، وعصير الليمون الحامض، ورشة من الكمون والقليل من الملح، بالإضافة إلى نصف الرغيف من الخبز الأسمر.





اليوم الخامس

• وجبة الإفطار: 150 غراماً من اللحم الأحمر (ستيك) أو 90 غراماً من السمك المشوي، و3 ملاعق من الأرز البسمتي، وطبق من شوربة الخضروات.

• وجبة السحور: كوب من عصيدة الشوفان بالحليب خالي الدسم، وحفنة من المكسرات النيئة.





اليوم السادس

• وجبة الإفطار: كوب من المعكرونة المطبوخة مع الخضروات، و100 غرام من الدجاج (أو السمك)، وطبق من شوربة الخضروات.

• وجبة السحور: رغيف من الخبز الأسمر، مع الجبنة قليلة الدسم، وحبة من الخيار.





اليوم السابع

• وجبة الإفطار: 6 ملاعق من كاري السمك أو الدجاج مع الأرز (حبة كاملة)، وطبق من سلطة الخضروات وطبق من شوربة السمك.

• وجبة السحور: بيضتان مسلوقتان، مع شريحة من الخبز الأسمر، وكوب من الحليب قليل الدسم (أو علبة من الزبادي).