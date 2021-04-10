Lafemme فيديوهات Lafemme Advertisements خطوات تحضير الكنافة بالكريمة (فيديو) السبت 10/أبريل/2021 - 04:17 م Advertisements نقدم لك في السطور التالية خطوات تحضير الكنافة بالكريمة لإعدادها لأفراد أسرتك على مائدة رمضان وللاستمتاع بطعم مميز اتبعي التالي أخبار تهمك القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة منذ أقل من نصف ساعة كومان يحشد أسلحته.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الكلاسيكو منذ أقل من ساعة رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة منذ حوالي 22 ساعة عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة منذ حوالي 16 ساعة الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة منذ يوم مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر منذ حوالي 21 ساعة هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها منذ حوالي 9 ساعات عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي منذ يوم عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي منذ حوالي 6 ساعات تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني منذ حوالي 6 ساعات مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه منذ حوالي 4 ساعات عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة منذ يومين تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو منذ أقل من ساعتين عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي منذ حوالي 19 ساعة أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات Advertisements