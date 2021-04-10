نقيب الصحفيين يهنئ عمرو الليثd باختياره رئيسا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، باسمه وبالنيابة عن نقابة الصحفيين، خالص التهنئة لعضو النقابة الزميل الدكتور عمرو الليثي، على اختياره رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية بإجماع الدول السبع والخمسين أعضاء الاتحاد.



وقال "رشوان" في بيان له، إن "الليثي" يُعد أول رئيس مصري للاتحاد منذ عام 1979، متمنيًا له كل التوفيق في مهمته، بقيادة الاتحاد نحو مزيد من المهنية والإنجاز في المرحلة الحالية الصعبة التي تمر بها الشعوب العربية والمسلمة والعالم بأكمله.