Advertisements

نقيب الصحفيين يهنئ عمرو الليثd باختياره رئيسا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

السبت 10/أبريل/2021 - 04:23 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، باسمه وبالنيابة عن نقابة الصحفيين، خالص التهنئة لعضو النقابة الزميل الدكتور عمرو الليثي، على اختياره رئيسًا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية بإجماع الدول السبع والخمسين أعضاء الاتحاد.


وقال "رشوان" في بيان له، إن "الليثي" يُعد أول رئيس مصري للاتحاد منذ عام 1979، متمنيًا له كل التوفيق في مهمته، بقيادة الاتحاد نحو مزيد من المهنية والإنجاز في المرحلة الحالية الصعبة التي تمر بها الشعوب العربية والمسلمة والعالم بأكمله.

أخبار تهمك

كومان يحشد أسلحته.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يومين

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 16 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

02:36 م

القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج