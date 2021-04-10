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ننشر شروط أداء العمرة في رمضان للمواطنين والمقيمين عبر وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية

السبت 10/أبريل/2021 - 04:23 م
العمرة
العمرة
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ننشر شروط أداء العمرة في رمضان للمواطنين والمقيمين عبر وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية

شروط أداء العمرة في رمضان ، بدأت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإعطاء التصريحات لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام من داخل مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة يعمل التطبيق على الهواتف الذكية وهو متاح حاليًا الأشخاص الذين يملكون ابل، وسوف يتم اتاحته لهواتف أندرويد ويدعم التطبيق المشاركة العائلية حيث يستطيع أكثر من فرد في العائلة استخدام مزايا التطبيق مثل استخراج رخصة أو تصريح العمرة لزيارة وتصريح للمكفولين والتابعين في طلب واحد، وتحديد التاريخ والوقت المحدد ووضعت شروط يجب توافرها في الأشخاص المسجلين عن طريق تطبيق اعتمرنا وتعمل هذه الشروط من أجل حماية جميع المواطنين سواء مقيمين أو من الزوار من انتشار فيروس كورونا ومن أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يعتمرون فى رمضان.

شروط أداء العمرة في رمضان ٢٠٢١
- أن لا يقل عمر المعتمر عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- السماح للأشخاص الذين أخذوا اللقاح من فيروس كورونا لأداء المناسك .
- والسماح المحصنين من الفيروس وأخذوا الجرعتين أو للمتعافي من الفيروس.
- يجب أن يوجد تطبيق توكلنا على الهاتف لبيان الحالة الصحية للأشخاص.

طرق التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا
الخطوات المطلوبة للتسجيل على التطبيق كالتالي:

- يجب الدخول على تطبيق اعتمرنا.

- قم باختيار اللغة المطلوبة ثم تضغط على مستخدم جديد.

- عليك من إنشاء حساب داخل التطبيق للحصول على الخدمة واضغط على الاستمرار.

- قوم بتسجيل جميع البيانات ويجب إدخال البيانات الصحيحة وتقوم بالموافقة على الشروط الخاصة بالتطبيق والأحكام.

- قوم بضغط على التسجيل وكتابة الرقم المرسل واضغط على تم.

- قم باختيار الخدمات ومنها مناسك العمرة فى حالة وجود مرافق قم بملء استمارة البيانات الخاصة به.

- بمعني كتابة نوع المرافق وبلدة وجنسيته واسمه وتاريخ ميلاده ورقم البطاقة، وكافة التفاصيل عنه.

ننشر شروط أداء العمرة في رمضان للمواطنين والمقيمين عبر وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية

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