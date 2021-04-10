لاميتا فرنجية تبهر جمهورها بالمايوه

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "فرنجية" بإطلالة صيفية مثيرة حيث ارتدت المايوه في رحلتها بدبي وبشعر منسدل على كتفها وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز.