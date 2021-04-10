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رئيس البرلمان العربي يصف التشغيل التجاري لمحطة الطاقة النووية بالإنجاز العظيم للإمارات

السبت 10/أبريل/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، على الإنجاز الكبير الذي تحقق على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ببدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية، معتبره علامة فارقة في تاريخ إنجازات الإمارات.

وأضاف " العسومي"خلال كلمته بأعمال جلسة البرلمان العربي الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية تحت رئاسته، هذا الإنجاز الذي تحقق بسواعد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها ويبرهن على ريادتها في خدمة الإنسانية من خلال مشروعات حيوية استراتيجية.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود التي يقودها قادة دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة الإنسانية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، متمنيًا النجاح والازدهار للإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

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