نجلاء بدر توجه رسالة لـ خالد النبوي عقب إصابته بكورونا

تمنت الفنانة نجلاء بدر الشفاء للفنان خالد النبوي وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "اسنتجرام".



وكتبت "بدر" قائله: "ألف سلامة عليك ياغالي وربنا يتمم شفاك ويحفظك من كل شر".



وطالبت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي من الجمهور الدعاء لـ زوجها خالد النبوي قائله: "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له"، وذلك ما آثار الجدل حول حالته الصحية وآثار أيضا قلق جمهوره ومحبيه.