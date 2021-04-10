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نجلاء بدر توجه رسالة لـ خالد النبوي عقب إصابته بكورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تمنت الفنانة نجلاء بدر الشفاء للفنان خالد النبوي وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "اسنتجرام".

وكتبت "بدر" قائله: "ألف سلامة عليك ياغالي وربنا يتمم شفاك ويحفظك من كل شر".

وطالبت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي من الجمهور الدعاء لـ زوجها خالد النبوي قائله: "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له"، وذلك ما آثار الجدل حول حالته الصحية وآثار أيضا قلق جمهوره ومحبيه.

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