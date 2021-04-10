بعد افتتاحه.. تعرف على المركز النموذجي لتجميع الألبان بأبو قرقاص

تولى الدولة المصرية اهتماما كبير للمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، وذلك بهدف الحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتجها مصر.



ودائما ما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في هذا المشروع القومى، الذى يحافظ على الثروة المصرية من الألبان، من خلال إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، وتطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء مثل هذه المراكز أو تطوير القائم منها، وهو ما تقوم على تنفيذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى تسعى لتوفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات بفائدة بسيطة، لمساعدة صغار المربين والشباب.



فى هذا السياق، افتتح السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص فى محافظة المنيا.



جاء ذلك بحضور اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين ومحافظة المنيا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص:



- مركز تجميع الألبان النموذجى بأبو قرقاص هو أحد مراكز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".



تم تجهيز المركز على أعلى مستوى من الجودة والمواصفات الفنية القياسية حتى يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص والمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات تجميع ألبان.



- تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 10 أطنان لبن يوميا، ويمكن مضاعفاتها إلى 20 طنا.



- تم تزويد المركز بمنظومة تبريد سريع بقدرة 5 أطنان فى الساعة.



- يضم المركز 2 تانك تبريد، طاقة الواحد منهما 5 أطنان لبن.



- ويضم المركز وحدة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن.



- كما يضم المركز وحدة غلاية لغسيل وتعقيم خطوط اللبن.



- ويضم المركز أيضا معملا كاملا لتحليل الألبان، مزود بأحدث الأجهزة.



وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تعمل على خطة موسعة لرصد وتطوير جميع مراكز تجمعات الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوسع فى المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتجها مصر، مشيرًا الى أن الوزارة قامت بعقد بروتوكولات تعاون مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع بفائدة 5% لمساعدة صغار المربين والشباب وتوفير فرص عمل لهم فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030 للقضاء على البطاقة والاستفادة من الجهود المبذولة فى هذا القطاع.



وأضاف وزير الزراعة أنه تم حصر 826 مركزًا لتجميع الألبان، ويمكن لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة لتقديم الطلبات، مؤكدا أن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني مجانا، وكذلك كل المعاينات والتصميمات الهندسية.



من جانبه، قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للانتاج الحربى، إن افتتاح هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، للاستفادة من حجم ما تنتجه مصر من ألبان، لافتا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل من خلال جميع شركاتها التابعة على تلبية إحتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق أرقى المعايير وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة.



وأشار وزير الإنتاج الحربى إلى أن مشاركة الوزارة فى هذا المشروع يأتى من منطلق إيمانها بضرورة التعاون مع كل مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية، والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول، كما أنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى فى تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى.