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ضبط سائق وعاطل لعرضهم منشطات للبيع عبر "واتس آب"

السبت 10/أبريل/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهم بعرض منشطات للبيع عبر جروب بتطبيق التواصل الإجتماعى "واتس آب" بالقاهرة.

فقد أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بعرض منشطات للبيع عبر جروب بتطبيق التواصل الإجتماعى"واتس آب".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وتبين أنهما مالك صيدلية كائنة بمحافظة الغربية – سائق وبحوزتهما 8 كراتين منشطات بإجمالى عدد 43٫200 ألف قرص مجهولى المصدر، داخل سيارة قيادة المتهم الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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