تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والرجاء

أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والرجاء المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.





وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى القميص الرمادي بالكامل، ويظهر نادي الرجاء الضيف في اللقاء باللون الأبيض الكامل ويرتدي حارس مرماه القميص الأزرق الفاتح بالكامل.





وتقرر أن يتحرك الفريقان إلى ملعب المباراة في السابعة مساء، قبل انطلاق اللقاء بساعتين لبدء عمليات الإحماء استعدادا لخوض اللقاء الهام، مع التأكيد على وجود ٧ أعضاء من الجهاز الإداري والطبي على مقاعد بدلاء كل فريق و٧ لاعبين بدلاء فقط طبقا للائحة البطولة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي على مقاعد البدلاء، مع عدم السماح بالمصافحة بين الفريقين.





وتم التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل الملعب مع عدم السماح لأي شخص بنزول أرض الاستاد بدون مسحة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، مع ضرورة ارتداء كل شخص داخل استاد الدفاع الجوي للماسك الطبي باستثناء الحكام ولاعبي الفريقين داخل أرض الملعب.





ووجهت بعثة نادي الرجاء المغربي جزيل الشكر لنادي بيراميدز وإدارته على حفاوة الاستقبال بمطار القاهرة وتوفير كل شيء للضيوف المغاربة وشعورهم بأنهم في بلدهم الثاني، موضحا أنه يشكر إدارة بيراميدز على التنظيم والاستقبال الممتاز.





ومثل بيراميدز في المباراة، وليد مهدي مدير المباريات، ومن الجهاز الإداري لفريق الكرة، أحمد زاهر ومحمود حرب وشريف جمال.



