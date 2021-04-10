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دينا تطلب من الجمهور الدعاء لـ خالد النبوي

السبت 10/أبريل/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نشرت الفنانة دينا صورة للفنان خالد النبوي، ودعت له وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت دينا تعليقا قائله: "ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. وترجعلنا ولجمهورك بألف سلامة، ارجوا من كل حبايبي الدعاء للفنان المحترم خالدالنبوي بالشفاء".

وكانت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي قد طالبت من جمهورها الدعاء لزوجها خالد النبوي قائله: "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له"، مما آثار قلق جمهوره ومحبيه.

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