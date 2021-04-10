شاهد.. تفاصيل بروتوكول التعاون مع نقابة المحامين والحساب العلمي بجامعة القاهرة





يستمر مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة، في تقديم الدورات للسادة المحامين بناءً على البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين برئاسة الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، وجامعة القاهرة (مركز الحساب العلمي)، برئاسة الأستاذ دكتور إيهاب الخضري مدير مركز الحساب العلمي لجامعة القاهرة؛ حرصًا من نقابة المحامين على تنمية مهارات أعضائها، وتماشيًا مع التطور الرقمي.



قال المهندس ماجد فريد، مدير التدريب بمركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة، إن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، حريصٌ على تقديم خدمة تدريبية متميزة لأعضاء النقابة ؛ فقام باختيار مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة، والذي يعد من أقدم مراكز الحساب العلمي على مستوى الجامعات بمصر، حيث أنشئ عام 1960، مشيرًا إلى أن البروتوكول الموقع يضمن تقديم منحة ثلاثية للسادة أعضاء نقابة المحامين المشتركين، وتتكون المنحة من ثلاثة أجزاء هما «اللغة الإنجليزية ـ ICDLـ مهارات التعامل الذاتية».



وأكد مدير التدريب، أن العدد الإجمالي للمنحة 72 ساعة مقسمة على الثلاث خدمات المقدمة داخل المنحة، ويتم تدريس المنحة على مدار شهرين ونصف؛ على أن يكون الحضور للسادة المحامين ثلاثة أيام أسبوعيًا، وتكون مدة المحاضرة ثلاث ساعات، منوهًا إلى أن تكلفة المنحة الإجمالي 675 جنيه للمشترك، بحيث يتحمل المحامي نسبة 60% من تكلفة المنحة، وتتحمل النقابة نسبة 40%.



وأضاف «فريد» أنه حتى الآن سجل ما يقرب من 350 محام، والذين بدأوا دراسة بالفعل 325 محام، ويتم التواجد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً على مدار أيام الأسبوع، وتم تخصيص عدد 4 ساعات يوم الجمعة بناءً على طلب السادة المحامين الملتحقين بالمنحة، موضحًا أن المحامي عند تسجيله في المنحة يتم تخييره ما بين الأيام التي يستطيع فيها أداء دراسته، وقام المركز بتخصيص موعد للسادة المحامين المشتركين بالمنحة دون غيرهم.



وأشار إلى أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، شدد على ضرورة اتباع كافة وسائل الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وبالفعل تم التنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة، وتقليل عدد الحضور داخل قاعات التدريس، ويتم تعقيم القاعات بصفة دائمة طوال اليوم، معربًا عن سعادته بتعاون المركز مع نقابة المحامين.



والجدير بالذكر أن هذه المنحة يتم من خلالها تدريس الآتي:

أولًا: علوم الحاسب.

أساسيات الحاسب.

التعريف بأجهزة وبرامج الكمبيوتر

windows التعريف بجميع وظائف واستخدامات نظام التشغيل

2-التطبيقات الأساسية لبرنامج الأوفيس

Word

Excel

Power point

Access

Internet

It

عدد ساعات الكورس (36) ساعة

ثانيًا: مهارات اللغة الإنجليزية.

يكون كورس مهارات اللغة الإنجليزية عبارة عن مستويين كل مستوي 12 ساعة، سيدرس فيهما أهم مهارات اللغة الإنجليزية وهي:

American accent

Vocabulary

Phonetics

Conversation skills

Translation skills

Free discussion

Grammer

عدد ساعات الكورس (12) ساعة.

ثالثًا: مهارات التنمية الذاتية.

تم تصميم المحتوى التدريبي ليشمل المهارات الأساسية التي يحتاجها الدارس لتنمية مهاراته الشخصية وفقًا لمتطلبات العصر، والمحتوى التدريبي يشمل:

1- مهارات التواصل

2- مهارات إدارة الوقت

3- مهارات إدارة الأزمات

4- مهارات القيادة الفعالة

5- مهارات كتابة السيرة الذاتية.

6- مهارات اجتياز المقابلات الشخصية

عدد ساعات الكورس (12) ساعة.