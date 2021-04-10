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طلب إحاطة للاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من الإسكان لاستصدار التراخيص

السبت 10/أبريل/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحت اشراف كليات الهندسة أيضا لاستصدار التراخيص ومتابعة التنفيذ. 

وأوضحت "رزق الله"، في طلبها، اليوم، أن قانون البناء الموحد الجديد وضع مجموعة من الضوابط لاستخراج رخص البناء، وذلك تيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد مسئولية السلامة الإنشائية لأى مبنى، كما قد تم توزيع بيان بخطوات محددة لآلية العمل لاستخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية، كما قامت وزارة الإسكان حددت مكاتب استشارية معتمدة بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الواقع العملي اثبت مجموعة من الصعوبات التي تواجه استخراج التراخيص نتاج تأخر إصدار التراخيص من المكاتب الاستشارية، مما دفعنا إلى البحث عن الية مساعدة من أجل الإسراع في اصدار تراخيص البناء، مُشددة على ضرورة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحت اشراف كليات الهندسة أيضًا لاستصدار التراخيص ومتابعة التنفيذ.

وطالبت البرلمانية، إسناد مهمة استصدار التراخيص إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المقيدة بنقابة المهندسين وتحديد تصنيفات للمكاتب المخولة باستصدار تراخيص البناء وفقًا لحجم عمالتها وطاقاتها الفنية لضمان عدم الاضرار بكفاءة العمليات الإنشائية، إضافة إلي تحفيز المكاتب الاستشارية لرفع كفاءاتها وتطوير عمالتها لرفع درجات التصنيف ومن ثم اقتناص الفرص الجديدة.

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نقابه المهندسين بوابة الفجر الفجر

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