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مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

السبت 10/أبريل/2021 - 04:59 م
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخوض مباراة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني ويمتلك سلاح هجومي جديد.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الأمريكي سيرجينو دست الظهير الأيمن لبرشلونة سيحصل على فرصة جديدة لإثبات قدراته في كلاسيكو الأرض، حيث أن مباراته الأولى أمام ريال مدريد لم تكن جيدة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن دست لعب 90 دقيقة أمام ريال مدريد في مباراة الدور الأول عندما خسر برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الكامب نو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن آداء دست تحسن الآن إلى ما يقرب من 10 أضعاف ووصل في الأسابيع الأخيرة إلى أفضل مستوى له منذ وصوله إلى إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دست لعب 22 مباراة مع البارسا في الموسم الحالي، حيث بدأ أساسيًا 17 مرة بإجمالي 1460 دقيقة كما سجل هدفين وأصبح أفضل لاعب أمريكي يزور الشباك في الدوري الإسباني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يتطلع منذ فترة لوجود لاعب في الجانب الأيمن يعوض رحيل داني ألفيس على الرغم من أن دست لم يصل لهذا المستوى حتى الآن.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن لعب برشلونة بثلاثي في خط الدفاع سيساعد دست على التألق بشكل أكبر على المستوى الهجومي وإزعاج الجانب الأيسر في ريال مدريد.

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