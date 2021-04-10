خالد الجندي يناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه: "النبي كان يتوضأ بـ 600 ملي" (فيديو)

عرض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المُد النبوي الذي هو عبارة عن نموذج يحاكي الإناء الذي كان يتوضأ منه النبي –صلى الله عليه وسلم-، على الهواء والذي حصل على إجازة به من علماء المدينة المنورة.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم السبت، أن المُد مكتوب عليه أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بمعيار هذا المُد، ويغتسل بمعيار الصاع وهو عبارة عن 4 أمداد عن الإمام مالك والشافعي واحمد بن حنبل، بينما أبو حنيفة يعتبر الصاع 6 أمداد، منوهًا بأن النبي أكمل الناس إيمانًا ووضوءً وعبادة وتقى يتوضأ بمعيار المد الذي يعادل 600 ملي مياه مقدار زجاجة مياه صغيرة.



وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بحجم زجاجة مياه صغيرة، ونحن نتوضأ بـ 30 مد، وبعضنا يخالف سنة النبي في الوضوء، ونحن مقبلين على مشكلة مياة حقيقية ودخلنا بحزام الفقر المائي، ولابد أن نوفر الرزق الذي ساقه الله لنا، معقبًا: "لا تسرف في المياه ولو كان من نهر جاري، إحنا بنتوضأ بقد إيه، ونستهلك مياه قد إيه علشان تغسل أسنانك بالمعجون وتحلق ذقنك".

