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تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم
السبت 10/أبريل/2021 - 05:00 م
علي خلاف
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حسم مسؤولو الزمالك أولى صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
الزمالك يحسم صفقة رجب بكار
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن أولى صفقات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التي تم حسمها بصورة شبه نهاية لصالح الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز المعار إلى سيراميكا كيلوباترا، تمهيدا لضمه بداية الموسم الجديد.
وتابع المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء أنهوا كافة التفاصيل الخاصة بعقد رجب بكار المعار من نادي بيراميدز لفريق سيراميكا حتى نهاية الموسم، ويتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة نهاية الموسم الجاري.
وفي سياق آخر، يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أمل فوز الترجي الرياضي التونسي على مولودية الجزائر للتأهل إلى دور الثمانية.
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