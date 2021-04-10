تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

حسم مسؤولو الزمالك أولى صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





الزمالك يحسم صفقة رجب بكار





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن أولى صفقات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التي تم حسمها بصورة شبه نهاية لصالح الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز المعار إلى سيراميكا كيلوباترا، تمهيدا لضمه بداية الموسم الجديد.





وتابع المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء أنهوا كافة التفاصيل الخاصة بعقد رجب بكار المعار من نادي بيراميدز لفريق سيراميكا حتى نهاية الموسم، ويتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة نهاية الموسم الجاري.





وفي سياق آخر، يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أمل فوز الترجي الرياضي التونسي على مولودية الجزائر للتأهل إلى دور الثمانية.



