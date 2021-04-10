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أول بيان رسمي من الصين بعد تغريم شركة" علي بابا" أكثر من 2 مليار دولار

السبت 10/أبريل/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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فرضت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين عقوبة إدارية على مجموعة علي بابا اليوم السبت بسبب سلوكها الاحتكاري في تنفيذ "اتفاقية التعامل الحصري" بناءً على نتائج التحقيق.

وأمرت الهيئة مجموعة علي بابا بالتوقف عن الأنشطة غير القانونية ودفع غرامة يبلغ قدرها 18.228 مليار يوان (حوالي 2.79 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعادل 4 في المائة من مبيعاتها في الصين في عام 2019.

وتم فرض العقوبة وفقا لقانون مكافحة الاحتكار الصيني بناءً على نتيجة تحقيق مكثف والأدلة التي تم جمعها من مجموعة علي بابا ومنصات وشركات تنافسية أخرى. كما استمعت الهيئة إلى تصريحات من علي بابا عدة مرات لضمان الحقوق القانونية للشركة.

ووفقا للتحقيق، فإن سلوك علي بابا في تنفيذ "اتفاقية التعامل الحصري" يعيق المنافسة في سوق الخدمات الصينية التي تشمل منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، ويعيق التدفق الحر للسلع والخدمات والموارد، وينتهك الحقوق والمصالح المشروعة للتجار على المنصة وكذلك مصالح المستهلكين.

ومنذ عام 2015، أساءت المجموعة استخدام مركزها المهيمن في السوق من خلال منع التجار على منصتها من فتح متاجر أو المشاركة في أنشطة ترويجية على منصات تنافسية أخرى، كما استخدمت قوى السوق وقواعد المنصة والبيانات والخوارزميات والوسائل التقنية الأخرى لضمان تنفيذ "اتفاقية التعامل الحصري".

ووفقا لمبدأ الجمع بين العقوبة والتعليم، أصدرت الهيئة أيضا توجيهات إدارية للمجموعة تطلب منها إجراء تصحيح شامل وتقديم تقارير التفتيش الذاتي إلى الهيئة لمدة ثلاث سنوات متتالية.

 

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