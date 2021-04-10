Advertisements

البرلمان العربي يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للتسامح والسلام

السبت 10/أبريل/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
وقع رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، مذكرة تفاهم مع أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وذلك على هامش الجلسة الخامسة للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون المشترك في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام التي بات العالم بحاجة ملحة إليها في عالم اليوم، لدورها الكبير في محاربة الفكر المتطرف.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام، وتسهيل تبادل الزيارات الرسمية بين الطرفين والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المشتركة المتعلقة بتعزيز التسامح والسلام.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يومين

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر إيقاف عمرو أنور وإحالته للتحقيق

منذ ساعة و 18 دقيقة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

05:00 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج