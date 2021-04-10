البرلمان العربي يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للتسامح والسلام

وقع رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، مذكرة تفاهم مع أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وذلك على هامش الجلسة الخامسة للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية.



ويأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون المشترك في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام التي بات العالم بحاجة ملحة إليها في عالم اليوم، لدورها الكبير في محاربة الفكر المتطرف.



ويهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام، وتسهيل تبادل الزيارات الرسمية بين الطرفين والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المشتركة المتعلقة بتعزيز التسامح والسلام.

