تكلفتها 837 مليون جنيه.. تعرف على أبرز مشروعات تطوير جامعة المنصورة

اهتمام كبير، يحظى به قطاع التعليم العالي، والبحث العلمي، إذ تحرص الدولة المصرية على إقامة مشروعات عدة، تتضمن تطوير الجامعات المصرية وكلياتها المختلفة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة التعليم المقدم في تلك الكليات، ومساهمته في خلق كوادر بشرية مدربة على تلبية متطلبات سوق العمل، سواء في مصر أو خارجها.



وإلى جانب سعيها للارتقاء بالتعليم العالي، فى شتى الجامعات المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وكلياتها المختلفة، تستهدف الدولة المصرية الارتقاء بالبحث العلمي على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمي، ونبوغ عدد من المصريين في المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدون سفراء لها في مختلف دول العالم.



وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، إن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.



ومن بين الجامعات التي يجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات بها، جامعة المنصورة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشروعات الجارية بجامعة المنصورة، وتكلفتها الإجمالية.



- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة المنصورة نحو 837 مليون جنيه.



- جارٍ استكمال المراكز الطبية الثلاثة، وهم: مركز جراحة العظام، ومركز طب وجراحة المخ والأعصاب، ومركز أمراض التوليد والنساء، بمستشفيات الجامعة.



- جارٍ استكمال المركز التعليمي الطبي، الذي سيربط المركز بمبنى كلية الطب، والأعمال المدنية والمعمارية بمستشفى الباطنة التخصصي.



- سيتم بناء مبنى زراعة الكبد ومبنى البحوث الطبية.



- تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني لمعهد أبحاث الطاقة بمدينة جمصة.



من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة المنصورة، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بجميع عناصرها.



وتستهدف وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، كما تستهدف الوزارة أن تكون في مصر 100 جامعة بحلول عام 2030.



وتسعى الوزارة إلى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمناطق شرق بورسعيد، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والأقصر الجديدة "طيبة"، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، في إطار خطة تستهدف إيجاد مسار تعليمي جديد من التعليم الفني يوازي المسار الجامعي، ويساهم في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.



وتشمل خطة الوزارة الانتهاء من 12 جامعة أهلية من أصل 16 جامعة، هي جامعات أسيوط، وبني سويف، وجنوب الوادي، والمنيا، وحلوان، وبنها، والمنوفية، وبورسعيد، وقناة السويس، وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق.