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رئيس هيئة قناة السويس: الكراكة "مهاب مميش" من أكبر الكراكات في منطقة الشرق الأوسط

السبت 10/أبريل/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة مهاب مميش، التي وصلت لقناة السويس اليوم من أكبر الكراكات في الشرق الأوسط، منوهًا بأنها واحدة من ضمن كراكتين إحداهما وصلت اليوم والأخرى ستصل خلال أغسطس المقبل وهي كراكة حسين طنطاوي، بنفس مواصفات كراكة "مهاب مميش".

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذه الكراكات تعمل بعمق 35 متر في القاع الصلب والصخري، وتعمل 3600 متر مكعب في الساعة تكريك، وطولها 147 متر وعرضها 23.5 متر، وهي من أفضل الكراكات.

وتابع، أن هذه الكراكة تأتي في إطار تطوير وتحديث الأسطول البحري، منوهًا بأنه سيتم تدريب البعض على تشغيل هذا النوع من الكراكات، وهي هامة للطوارئ في قناة السويس وخارجها، لافتًا إلى أن وصول الكراكة رسالة للتأكد على أننا جاهزون ومستعدون للتعامل مع أي طارئ.

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