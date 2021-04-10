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"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)
السبت 10/أبريل/2021 - 05:15 م
حسام زيدان
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وصف بسام الشماع المؤرخ المعروف، مقطع فيديو للدكتور زاهي حواس وهو مع إحدى المذيعات الأجنبيات لإحدى القنوات الأجنبية التي حصلت على تغطية حصرية للكشف الأثري الذي أعلن عنه أمس في الأقصر، بأنه عبث بالآثار.
وقال الشماع في تصريحات إلى الفجر، إنه شاهد على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يُظهر الدكتور زاهي يحاكي إلقاء إحدى القطع الأثرية الثمينة "آنية شرب" عبر الهواء لتلتقطها مذيعة لإحدى القنوات التي حصلت على تغطية الكشف حصريًا، وكذلك وضع إحدى اللقى الأثرية "خاتم" حول إصبعها، وأطلق على ذلك "العبث بآثارنا".
وشدد الشماع، أنه لا يصح أن نقوم بالتلاعب بالقطع الأثرية بهذا الشكل، الذي قد يؤدي لتلف قطعة تحكي تاريخ الأجداد.
وتساءل الشماع، لماذا يكون الكشف حصري من خلال قناة واحدة، وغير مصرية، ما الفائدة التي تعود على الآثار المصرية بمثل هذه التغطيات، وكان يجب أن تتاح الفرصة كاملة لكافة وسائل الصحافة والإعلام المحلية لتغطي الكشف كما هو معتاد.
وأضاف الشماع، هل ضمن التغطيات الحصرية التلاعب بالقطع الأثرية وأن يكون الفيديو بهذا الشكل، بين عالم الآثار والمذيعة، التي سُمح لها أن تقوم بلمس القطع الأثرية بل وارتداء إحدى هذه القطع "خاتم أثري"، فكيف يكون موقع أثرى هام مسرح المهزلة بهذا الشكل أمام العالم، ثم نريد من العالم احترامنا وإعادة آثارنا لنا؟
يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي من هنا
وقال الشماع في تصريحات إلى الفجر، إنه شاهد على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يُظهر الدكتور زاهي يحاكي إلقاء إحدى القطع الأثرية الثمينة "آنية شرب" عبر الهواء لتلتقطها مذيعة لإحدى القنوات التي حصلت على تغطية الكشف حصريًا، وكذلك وضع إحدى اللقى الأثرية "خاتم" حول إصبعها، وأطلق على ذلك "العبث بآثارنا".
وشدد الشماع، أنه لا يصح أن نقوم بالتلاعب بالقطع الأثرية بهذا الشكل، الذي قد يؤدي لتلف قطعة تحكي تاريخ الأجداد.
وتساءل الشماع، لماذا يكون الكشف حصري من خلال قناة واحدة، وغير مصرية، ما الفائدة التي تعود على الآثار المصرية بمثل هذه التغطيات، وكان يجب أن تتاح الفرصة كاملة لكافة وسائل الصحافة والإعلام المحلية لتغطي الكشف كما هو معتاد.
وأضاف الشماع، هل ضمن التغطيات الحصرية التلاعب بالقطع الأثرية وأن يكون الفيديو بهذا الشكل، بين عالم الآثار والمذيعة، التي سُمح لها أن تقوم بلمس القطع الأثرية بل وارتداء إحدى هذه القطع "خاتم أثري"، فكيف يكون موقع أثرى هام مسرح المهزلة بهذا الشكل أمام العالم، ثم نريد من العالم احترامنا وإعادة آثارنا لنا؟
يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي من هنا
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