Advertisements

"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
وصف بسام الشماع المؤرخ المعروف، مقطع فيديو للدكتور زاهي حواس وهو مع إحدى المذيعات الأجنبيات لإحدى القنوات الأجنبية التي حصلت على تغطية حصرية للكشف الأثري الذي أعلن عنه أمس في الأقصر، بأنه عبث بالآثار.

وقال الشماع في تصريحات إلى الفجر، إنه شاهد على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يُظهر الدكتور زاهي يحاكي إلقاء إحدى القطع الأثرية الثمينة "آنية شرب" عبر الهواء لتلتقطها مذيعة لإحدى القنوات التي حصلت على تغطية الكشف حصريًا، وكذلك وضع إحدى اللقى الأثرية "خاتم" حول إصبعها، وأطلق على ذلك "العبث بآثارنا".

وشدد الشماع، أنه لا يصح أن نقوم بالتلاعب بالقطع الأثرية بهذا الشكل، الذي قد يؤدي لتلف قطعة تحكي تاريخ الأجداد.

وتساءل الشماع، لماذا يكون الكشف حصري من خلال قناة واحدة، وغير مصرية، ما الفائدة التي تعود على الآثار المصرية بمثل هذه التغطيات، وكان يجب أن تتاح الفرصة كاملة لكافة وسائل الصحافة والإعلام المحلية لتغطي الكشف كما هو معتاد.

وأضاف الشماع، هل ضمن التغطيات الحصرية التلاعب بالقطع الأثرية وأن يكون الفيديو بهذا الشكل، بين عالم الآثار والمذيعة، التي سُمح لها أن تقوم بلمس القطع الأثرية بل وارتداء إحدى هذه القطع "خاتم أثري"، فكيف يكون موقع أثرى هام مسرح المهزلة بهذا الشكل أمام العالم، ثم نريد من العالم احترامنا وإعادة آثارنا لنا؟

يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي من هنا
"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)
"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)
"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)
"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)
"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)
"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)
"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)
"العبث بآثارنا".. مؤرخ يصف فيديو لزاهي حواس ومذيعة أجنبية داخل الكشف الأثري (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر زاهي حواس الكشف الاثري القطع الاثرية الاثار

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ 43 دقيقة

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يومين

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يقرر إيقاف عمرو أنور وإحالته للتحقيق

منذ ساعة و 17 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

استقبال حافل لزاهي حواس بالقصر الجمهوري في كوسوفو (صور)

تكهنات حول تابوت الإسكندرية.. وخبراء: لماذا هذا التعتيم الشديد ؟

خبراء يكشفون مصير الآثار المصرية في متحف البرازيل المحترق (تقرير)

زاهي حواس يُطلق حملة دولية لاسترداد القطع الأثرية الفريدة

مصطفى وزيري: "ديسكفري دفعت 3 مليون جنيه مقابل تصوير ساعتين لكشف المنيا الأثري"

زاهي حواس من أمريكا: بيع رأس توت عنخ آمون يوم أسود في تاريخ كريستيز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

05:00 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج