توقعات بزيادة ايرادات الصين من السياحة 105% في النصف الأول من 2021

ذكرت أكاديمية السياحة الصينية أن العائدات السياحية في الصين ستبلغ 1.28 تريليون يوان (حوالي 195 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 102 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الأكاديمية في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم الجمعة، إنه يُتوقع القيام بأكثر من 1.7 مليار رحلة محلية داخل الصين في النصف الأول، بزيادة 85 في المائة على أساس سنوي.

وقال داي بين، مدير الأكاديمية، إنه خلال عطلة عيد العمال القادمة من 1 إلى 5 مايو، ستستعيد الرحلات السياحية المحلية أو تتجاوز مستوى ما قبل تفشي كوفيد-19.

ووفقا لمسح أجرته الأكاديمية، أعرب أكثر من 83 بالمائة من المستجيبين عن أنهم على استعداد للسفر في الربع الثاني من عام 2021، بزيادة 1.02 نقطة مئوية و4.93 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2021 والربع الثاني من عام 2020 على التوالي.

وفي الربع الأول من عام 2021، تم تسجيل 697 مليون رحلة محلية، بينما وصلت عائدات السياحة في البلاد إلى 560 مليار يوان، بزيادة 136 في المائة و150 في المائة على أساس سنوي على التوالي، وفقا للأكاديمية.

وقال داي إنه "يتمتع الاستهلاك السياحي في الصين بانتعاش سريع. وسيشهد طفرة في الاستهلاك في الربع الثالث من هذا العام، خاصة خلال عطلة العيد الوطني التي تستمر أسبوعا".