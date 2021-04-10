خطوات التوقف عن حب شخص لا يحبك

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لكي تتوفقين عن حب شخص لا يحبك، ومنها ما يلي:





- تقبلي حقيقة أن هذا الشخص لا يحتاجك

حاولي أن تنظري إلى حبك من منظور مختلف، و إذا استطعت أن تعترفي بأن الشخص الاخر لا يحبك فأنت على الطريق الصحيح.





- صرف انتباهك

أفضل خيار لك هو الذهاب في رحلة طويلة حيث لن تتمكني من الاتصال بالإنترنت (توقفي عن التحقق من جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم!).





- ابحثي عن شخص يعاني نفس المشاكل

أنت لست الشخص الوحيد الذي يعاني من مشاكل في العلاقة. عانى الكثير من الناس من آلام الحب غير المتبادل وتجاوزوه. أخبري أقربائك عن مشاعرك. اسأليهم كيف نجوا منه وماذا فعلوا للتخلص من الألم.





- إعتني بنفسك