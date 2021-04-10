أمير عزمي يؤازر الزمالك أمام تونجيث السنغالي

حرص أمير عزمي مدرب الزمالك السابق التواجد بمقصورة الصحفيين بستاد القاهرة الدولي، لمتابعة الفريق أمام تونجيث السنغالي، ضمن منافسات الجولة الاخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجاء تواجد أمير عزمي لمؤازرة الفريق وتدعيم اللاعبين أمام تونجيث ، حيث أن الابيض يخوض مباراة هامة مع بطل السنغال.





وجاء التشكيل الرسمي يتضمن كلا من :-





حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"





خط الدفاع : أحمد فتوح- محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام.





خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبد الرازق "شيكابالا".





خط الهجوم : مروان حمدي.





ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة محتلا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد تونجيث في المركز الاخير برصيد ٤ نقاط.