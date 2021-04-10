نشرة حوادث "الفجر".. القبض على المتهم بصفع طفل داخل سوبر ماركت شهير



بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، "لمعرفة التفاصيل الكاملة " اضغط





عاجل.. القبض على المتهم بصفع طفل داخل سوبر ماركت شهير بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، "لمعرفة التفاصيل الكاملة " اضغط هنا عاجل.. القبض على المتهم بصفع طفل داخل سوبر ماركت شهير



تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على المتهم بصفع طفل على وجهه وإسقاطه أرضا داخل سوبر ماركت شهير بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، "لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على المتهم بصفع طفل على وجهه وإسقاطه أرضا داخل سوبر ماركت شهير بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، "لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا





التحقيق مع شاب "مخنث" بتهمة ممارسة الدعارة بالهرم







تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب "مخنث"، يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، لاتهامه بممارسة الدعارة في أحد الملاهي الليلية بالهرم، "لمعرفة التفاصيل الكاملة "اضغط هنا تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب "مخنث"، يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، لاتهامه بممارسة الدعارة في أحد الملاهي الليلية بالهرم، "لمعرفة التفاصيل الكاملة "اضغط







كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص يتعدى على طفل بالدقهلية



تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة مقطع فيديو متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفل بالدقهلية، "لمعرفة التفاصيل الكاملة " اضغط تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة مقطع فيديو متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفل بالدقهلية، "لمعرفة التفاصيل الكاملة " اضغط هنا





السجن 3 سنوات لـ أميني شرطة في مقتل مجدي مكين بقسم الأميرية



قضت اليوم السبت الدائرة السابعة والعشرون بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بالسجن 3 سنوات على أميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية مقتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط

قضت اليوم السبت الدائرة السابعة والعشرون بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بالسجن 3 سنوات على أميني شرطة في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية مقتل مجدي مكين بقسم شرطة الأميرية، " لمعرفة التفاصيل الكاملة" اضغط هنا

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان