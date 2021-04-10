عاجل- محمد صلاح يسجل هدف التعادل برأسية قوية أمام أستون فيلا

تمكن النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول من تسجيل هدف التعادل في شباك أستون فيلا لتصبح النتيجة هدف لكل فريق في إطار مناسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 53 بالرأس بعد تصدي الحارس مارتينز لتسديدة البرتغالي دييجو جوتا.









وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:





حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : ارنولد ، فيليبس ، كاباك ، روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو ، ميلنر ، فاينالدوم.

خط الهجوم : صلاح ، جوتا ، فيرمينيو.