ريال مدريد يخسر15 مليون يورو بسبب ليفربول و برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني تكبد خسائر هائلة بسبب مواجهة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي وقبل خوض كلاسيكو الأرض أمام برشلونة الإسباني اليوم السبت.









وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إقامة مباراتين بتلك القوة على ملعب ريال مدريد بدون جماهير وجه ضربة قوية اقتصاديًا إلى الملكي.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان يستطيع حصد 15 مليون يورو على الأقل و خلال 4 أيام فقط من خلال الحضور الجماهيري للمباراتين.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا تقام بدون جمهور بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.









ولفتت الصحيفة الإسبانية أن مباراة ليفربول كانت ستضخ 10 ملايين يورو في خزائن ريال مدريد من حضور الجمهور على ملعب سانتياجو برنابيو بالإضافة إلى الأرباح القادمة من الجانب التجاري هناك.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مباراة برشلونة كانت ستحقق دخلًا أقل بسبب التذاكر الموسمية لكن بيعها يكون أسهل وكانت ستحقق دخلًا يقدر بنحو 5 ملايين لريال مدريد.



