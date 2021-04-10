Advertisements

أسعار الخضروات والفاكهة قرب حلول شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الحديث عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة مع اقتراب شهر رمضان غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على أن سعر الـ 3 كيلو طماطم بأسواق التجزئة بـ 10 جنيهات.

وأضاف ، أن اسعار باقي الخضراوات شهدت استقرار حيث سجل سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات، والخيار بـ 3 جنيهات، والفلفل بـ 4 جنيهات،  مؤكدا ان تلك المستويات السعرية في متناول كل مواطن مصري.

وأضاف "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن انخفاض أسعار الخضروات والفكاهة جاء نتيجة التوسع في المشروعات الزراعية، منوهًا بان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على التوسع بهذه المشروعات التي ساهمت في زيادة الانتاج.

وطمأن نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن هناك وفرة في المحاصيل والانتاج، وهناك زيادة في الصادرات ما يزيد عن 5 مليون طن، ولدينا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة، مشددًا على أن هناك توافر للخضر والفاكهة بالسلاسل التجارية والمعارض الرمضانية حتى نهاية شهر رمضان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفاكهة الخضروات اسعار الخضر والفاكهة قبل رمضان

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يخسر15 مليون يورو بسبب ليفربول و برشلونة

منذ نصف ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر إيقاف عمرو أنور وإحالته للتحقيق

منذ ساعة و نصف

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

فوز الشرقية وفاقوس وميت خلف وأبو كبير وأبو حماد وعرابي

منذ 13 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي

منذ ساعة و 12 دقيقة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 31-3-2019 والشعبة تكشف السبب

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء 3-4-2019

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5-4-2019 بسوق العبور

موعد انخفاض أسعار الخضروات بالأسواق

أسعار الخضروات اليوم الأحد في الأسواق 14-4-2019

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

05:00 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج