أسعار الخضروات والفاكهة قرب حلول شهر رمضان





وأضاف ، أن اسعار باقي الخضراوات شهدت استقرار حيث سجل سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات، والخيار بـ 3 جنيهات، والفلفل بـ 4 جنيهات، مؤكدا ان تلك المستويات السعرية في متناول كل مواطن مصري.



وأضاف "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن انخفاض أسعار الخضروات والفكاهة جاء نتيجة التوسع في المشروعات الزراعية، منوهًا بان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على التوسع بهذه المشروعات التي ساهمت في زيادة الانتاج.



وطمأن نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن هناك وفرة في المحاصيل والانتاج، وهناك زيادة في الصادرات ما يزيد عن 5 مليون طن، ولدينا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة، مشددًا على أن هناك توافر للخضر والفاكهة بالسلاسل التجارية والمعارض الرمضانية حتى نهاية شهر رمضان.



قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الحديث عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة مع اقتراب شهر رمضان غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على أن سعر الـ 3 كيلو طماطم بأسواق التجزئة بـ 10 جنيهات.