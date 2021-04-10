تطور جديد بشأن ملف عودة معاري الأهلي





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تأجيل حسم عودة بعض لاعبي المارد الأحمر المعارين لنهاية الموسم الكروي الجاري.





تأجيل ملف عودة معاري الأهلي





وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قرر تأجيل حسم عودة محمد عبدالمنعم، وأحمد حمدي عبدالقادر، المعاران إلى فريق سموحة، بالإضافة إلى أحمد علاء و عمرو جمال، المعاران لصفوف طلائع الجيش، إلى نهاية الموسم.





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرر الانتظار للحكم على مستوى اللاعبين الفنى بشكل دقيق، ووفقًا لاحتياجات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.





و بشأن مستقبل النجم الدولي المالي آليو ديانج، أوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رفض رحيل اللاعب في الموسم الجديد.





وتأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.







