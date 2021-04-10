تطور جديد بشأن ملف عودة معاري الأهلي

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تطور جديد بشأن ملف عودة معاري الأهلي
السبت 10/أبريل/2021 - 05:30 م
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تأجيل حسم عودة بعض لاعبي المارد الأحمر المعارين لنهاية الموسم الكروي الجاري.
تأجيل ملف عودة معاري الأهلي
وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قرر تأجيل حسم عودة محمد عبدالمنعم، وأحمد حمدي عبدالقادر، المعاران إلى فريق سموحة، بالإضافة إلى أحمد علاء و عمرو جمال، المعاران لصفوف طلائع الجيش، إلى نهاية الموسم.
وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرر الانتظار للحكم على مستوى اللاعبين الفنى بشكل دقيق، ووفقًا لاحتياجات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.
و بشأن مستقبل النجم الدولي المالي آليو ديانج، أوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رفض رحيل اللاعب في الموسم الجديد.
وتأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.
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