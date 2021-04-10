خادم السحر منعني من السفر.. راق سعودي يكشف تعرضه لمفاجأة في مطار بالكويت





السحر مذكور في القرآن الكريم، لكافة المسلمين حول العالم يؤمنون بكل كلمة قيلت فيه بل ويحرصون أيضا علي اتباعه واتباع سنة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.





والسحر والسحر والأعمال وغيرها هي حقيقة مؤسفة متواجدة، فنجد ذلك جليا في منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، ومع ذلك يعي السحار مدى أذاه لمن حوله وبشكل خاص المحور.





قصة أغرب من الخيال

تبدأ تفاصيل تلك القصة على يدي الداعية السعودي فهد الخالدي والذي تعرض لها خلال رحلته إلى دولة الكويت من أجل رقية مريض داخل إحدى المستشفيات.





فصرح الداعية السعودي إلى صحيفة سبق السعودية بأنه قد ذهب إلى الكويت عبر دعوة تلقاها من عائلة من أجل رقية مريض لديهم محجوز في العناية المركزة في أحد المستشفيات.





فبعد أن فاق المريض المراد أن يتم رقيته، ذهب فهد الخالدي إلى منزل المريض من أجل قراءة القرآن به وكذلك على الأسرة بأكملها، وهنا كانت أية الكارثة وهي أن البيت بخ سحر.





وأكد الداعية السعودي أنه خلال قراءته للقرآن على المنزل، فإن خدم السحر قد هددوه بعدم العودة إلى المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا أثناء قراءته القرآن على العائلة.





وأشار الخالدي إلى أنه بالفعل ذهب في اليوم التالي إلى المطار من أجل السفر والعودة للمملكة وذلك عبر رحلة العودة التي حجزها منذ الذهاب للكويت ولكن كانت المفاجأة وهي أن اسمه غير موجود في كشوفات المسافرين وليس له بيان في أجهزة المطار وكانت الطائرة على وشك الاقلاع ولا بتبقي عليها سوى ساعة واحدة.





وبالفعل أقلعت الطائرة وبعد إقلاعها كانت مفاجأة أخرى وهي أن بياناته مسجلة في أجهزة المطار وحينئذ علم أن خدم السحر هم من عطلوا رحلته واضطر للعودة إلى منزل المريض وطلب القراءة على المنزل مرة أخرى لكي يكون في مأمن من السحر وبالفعل تمكن من العودة للمملكة في اليوم التالي بعد حجز رحلة جديدة.



