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رئيس مواطنون ضد الغلاء: هناك تشابه بين فترة حكم سيدنا يوسف والسيسي (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن مصر لم تشهد أي اختناق في السلع الغذائية منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، مشددًا على أن مصر بها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي من 6 أشهر لـ سنة.

وأضاف "العسقلاني"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مشروع الصوب الزراعية أنشأها قائد موهوب بموهبة القيادة، والتي جعلته يستشرف المستقبل، ويوظف الناس في أماكنهم الصحيحة بما يحقق الاستفادة في تحقيق التنمية.

وأكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك حالة شبه بين فترة حكم سيدنا يوسف عليه السلام، وبين فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أن سيدنا يوسف عليه السلام استشرف المستقبل بالحلم، وعلم أنه سيحدث سنوات عجاف، وزرع القمح والحنطة والعالم اجمع كان يأتي ليأخذ من مصر العظيمة القمح، معقبًا: "ربنا دايما يبعتلنا حد لديه القدرة على استشراف المستقبل".

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