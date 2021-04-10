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فوز الشرقية وفاقوس وميت خلف وأبو كبير وأبو حماد وعرابي

السبت 10/أبريل/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أسفرت نتائج مباريات المجموعة العاشرة من القسم الثالث (الجولة الخامسة. العشرون) عن فوز الشرقية خارج ملعبة على حساب غزل شبين بهدفين مقابل هدف سجلهما عبد الفتاح سعيد دروجبا بالشوط الاول، وخالد حازم من ركلة جزاء بالدقيقة 90 وجاء هدف الغزل في الدقيقة 80.

وتعادل بطا مع بلبيس بهدف لكل منهما، وخسر ميت خاقان على ملعبة من ابو حماد بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد صلاح وحفني سمير .

وحقق أبو كبير فوزا غاليا على حساب منوف بنتيجة 2/3 سجلهم صلاح العجوز هدف وأحمد عوني هدفين

وفاز عرابي على شباب ديرب 1/3 عن طريق محمد عبد المنعم وأحمد رزه ومحمد شكشك .

وحقق فاقوس الفوز على ديرب نجم بهدف دون مقابل سجله احمد عبد الله .

وحقق ميت خلف الفوز على مركز شباب تلا بنتيجة 4/2 عن طريق أحمد صلاح هدفين وأحمد عبد الجواد وحسام حسن .

ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 52 نقطة
2- الشرقية 52 نقطة
3- فاقوس 45 نقطة
4- ميت خلف 45 نقطة
5- تلا 39 نقطة
6- ابو حماد 38 نقطة
7- منوف 31 نقطة
8- أبو كبير 30 نقطة
9- بطا 29 نقطة
10- ميت خاقان 26 نقطة
11- غزل شبين 26 نقطة
12- عرب الرمل 24 نقطة
13- ديرب نجم 19 نقطة
14- عرابي 17 نقطة
15- شباب ديرب 3 نقاط

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