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آيتن عامر توجه رسالة لجمهورها

السبت 10/أبريل/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة لجمهورها وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "عامر" قائله: "يوما ما ستشكر نفسك لانك لم تستسلم.. دقوا الطبول 🥁🥁🥁🥁🥁
#اللى_معاه_ربنا_دايما_كسبان".

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية"، وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، وأحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ومحمد دياب، وإدوارد، ونهال عنبر، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية لعام 2020.

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