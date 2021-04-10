عاجل: إصابة تريزيجيه في مباراة أستون فيلا أمام ليفربول





تعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا إلى الإصابة في مباراة فريقه أمام مضيفه ليفربول والمقامة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





وفي الدقيقة 81 اضطر تريزيجيه إلى الخروج من المباراة متأثرا بالإصابة بعد تدخل أرنولد عليه في إحدى الكرات المشتركة في الشوط الثاني.





ولم يتمكن تريزيجيه من استكمال اللقاء حيث حل زميله جاكوب رامسي بديلا له في الدقائق المتبقية من اللقاء وخرج من الملعب باكيا.





ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه للفحص الطبي لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن أستون فيلا بعد إصابته في مباراة اليوم.



