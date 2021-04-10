Advertisements

عاجل: إصابة تريزيجيه في مباراة أستون فيلا أمام ليفربول

السبت 10/أبريل/2021 - 05:46 م
تريزيجيه
تريزيجيه
علي نبوي
Advertisements

تعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا إلى الإصابة في مباراة فريقه أمام مضيفه ليفربول والمقامة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفي الدقيقة 81 اضطر تريزيجيه إلى الخروج من المباراة متأثرا بالإصابة بعد تدخل أرنولد عليه في إحدى الكرات المشتركة في الشوط الثاني.

ولم يتمكن تريزيجيه من استكمال اللقاء حيث حل زميله جاكوب رامسي بديلا له في الدقائق المتبقية من اللقاء وخرج من الملعب باكيا.

ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه للفحص الطبي لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن أستون فيلا بعد إصابته في مباراة اليوم.

أخبار تهمك

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

عاجل- كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين

الأهلي يقرر إيقاف عمرو أنور وإحالته للتحقيق

منذ ساعة و نصف

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

فوز الشرقية وفاقوس وميت خلف وأبو كبير وأبو حماد وعرابي

منذ 14 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

ريال مدريد يخسر15 مليون يورو بسبب ليفربول و برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

05:00 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج