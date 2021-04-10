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التحقيق في واقعة خنق طفلة ٣ سنوات على يد والدتها بأوسيم

السبت 10/أبريل/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، التحقيق، في واقعة خنق طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات على يد والدتها بأوسيم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن والدة الطفلة تعاني من مرض نفسي، مما دفعها لخنق نجلتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع طفلة على يد والدتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وبها آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة طفلة تعانى من مرض نفسي وتتلقى العلاج، وقامت بخنق طفلتها، تمكنت القوات من ضبط المتهمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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