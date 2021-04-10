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محافظ الجيزة: مبادرة تطوير الريف المصري تعد نقلة نوعية للإرتقاء بمستوى القرى

السبت 10/أبريل/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعآ مع أعضاء مجلس الشيوخ ممثلي محافظة الجيزة، بحضور المهندس إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة.


بدأ محافظ الجيزة الإجتماع بتوجيه التهنئة لمواطني الجيزة وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فيما أثنى أعضاء مجلس الشيوخ على المجهودات التى تقوم بها أجهزة المحافظة فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الدوائر.


وخلال الإجتماع ناشد محافظ الجيزة المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية تثمينا للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن متمثلة فى المشروع القومي لتبطين الترع حفاظآ علي مواردنا المائية، والذي يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى على مستوى الجمهورية.


وأشار محافظ الجيزة، أنه في ضوء التصدى للأنشطة الصناعية الغير مرخصة بنطاق المناطق السكنية والمخالفة لإشتراطات السلامة المهنية والحماية المدنية فإنه تم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة هذا الملف الهام، والتي تمكنت خلال الفترة الماضية ومنذ تشكيلها من إغلاق مايقرب من 650 منشأة مخالفة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.


كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجمي،ل بالتنسيق مع الإدارات البيئية بالأحياء والمدن المعنية بنطاق محور 26 يوليو لتكثيف الجهود لرفع والتخلص من المخلفات أعلى أسطح المنازل وخلف أسوار المحور.


وأكد راشد على ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ  في وضع الدراسات والخطط التي تتم علي أرض الواقع للوقوف على الإحتياجات والأولويات الأساسية التي تمس حياة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.


ومن جانبهم عبر أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم  للتجاوب الجارى بين كافة القيادات والمديريات الخدمية بالمحافظة في تلبية مطالب المواطنين، مطالبين بأهمية ترسيخ التعاون على كافة المستويات والإستجابة السريعة لما يتم عرضه من مشكلات عامة للعمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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