البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه سيتم تشكيل 7 لجان بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة العامة لاستطلاع هلال شهر رمضان، وهذه اللجان ستتوجه لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادي الجديد.



وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم السبت، أن هذه اللجان تقوم باستطلاع الهلال طبقًا للحسابات الفلكية، وعند ثبوت رؤية هلال أو عدمه يتم تبليغ غرفة العمليات المركزية المنعقدة بدار الإفتاء المصرية برئاسة مفتي الجمهورية وعضوية المعهد وهيئة المساحة وبعدها يتخذ القرار بأن اليوم التالي مكمل للشهر أو بداية شهر جديد، وهذا إجراء متبع بكل شهر عربي.



وتابع، أن الحسابات الفلكية تُشير إلى أن يوم الثلاثاء هو بداية شهر رمضان، منوهًا بأن احتمالية رؤية الهلال غدًا صعبة جدًا طبقًا للحسابات الفلكية، ولكن القرار النهائي سيعلن من قبل مفتي الجمهورية، منوهًا بأن هذه المحافظات يتم اختيارها بالتنسيق مع هيئة المساحة لإحداثياتها الجغرافية لرؤية زاوية الأفق للهلال الجديد المولود.