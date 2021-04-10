طرق مهمة لتنسيق الأكسسوارات مع فساتين السهرة

يعتبر تنسيق الأكسسوارات بمختلف تصاميمها البسيطة منها والفخمة مع فساتين السهرة من الأمور المهمة لأغطلالة المرآة، لذلك نقدم لكم فيما يلي، طرق تنسيق الأكسسوارات مع فساتين السهرة.





طرق تنسيق الأكسسوارات مع فساتين السهرة





عندما تعتمدين فستان سهرة باللون الأسود يمكنك إختيار تصاميم مختلفة من الأكسسوارات الضخمة منها أو الناعمة حتّى. كما يمكنك الإتجاه نحو ألوان مختلفة إلّا أنّ ألوان الأسود، الذهبي والفضّي تشكل الخيار الأجمل مع فساتين السهرة السوداء.





إتجهي نحو القلادات ذات التصاميم والأحجام الملفتة عندما تختارين فستان سهرة بالقصة السترابلس، كما يمكنك إستبداله بأقراط بارزة وطويلة.





في حال إخترت فستان سهرة ذات خامة مطبعة أو مزخرفة إتجهي نحو الأكسسوارات الناعمة بأحجامها وتصاميمها، وإعتمدي على حذاء وحقيبة بتصاميم وألوان حيادية ومتناسقة في الوقت عينه مع ألوان الخامة.





بالنسبة إلى فساتين السهرة ذات الأكمام الطويلة، تفادي تماماً الأساور وركّزي على الخواتم مع إختيار قلادة وأقراط ناعمة.





عندما تعتمدين فستان سهرة ذات عنق مدوّر إتجهي نحو الأقراط ذات التصميم الناعم أو المدور أيضاً وذات حجم متوسط، كما يمكنك إختيار قلادة طويلة.



