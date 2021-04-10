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الاردن تحصل على منحة من اليابان بقيمة 4.8 مليون دولار

السبت 10/أبريل/2021 - 05:54 م
الاردن واليابان
الاردن واليابان
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وقّعت الحكومتان الأردنية واليابانية اليوم على مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 ملايين دولار أمريكي، لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن.

ووقع المذكرات عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان شامازاكي كاورو.

وتهدف المنحة لاستكمال تعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية الأردنية، وذلك من خلال توفير أجهزة ومعدات فنية للمناطق الحدودية المتبقية التي لم يتم تغطيتها من خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

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