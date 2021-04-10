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"بسبب السياسات الفاشلة لأردوغان".. نائبة تركية تكشف عن تسجيل 112 حالة انتحار جديدة

السبت 10/أبريل/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
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 كشفت نائبة برلمانية تركية معارضة عن تسجيل 112 حالة انتحار بعموم البلاد، خلال مارس/آذار الماضي.

 

جاء ذلك بحسب بيان صادر،عن غمزة طاشجي أر، النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

 

البيان تضمن معدلات الانتحار في تركيا خلال شهر مارس المنصرم، والتي قدرت بـ112 حالة من بينهم 13 حالة لأشخاص أعمارهم أقل من 18 عامًا.


 
 

وأوضحت طاشجي أر، أن حزب الشعب الجمهوري يبذل جهودًا مضنية للكشف عن الأعداد الحقيقية للمنتحرين بالبلاد، في ظل غياب البيانات الرسمية.


 
 

ولفتت إلى أنهم يجرون مسحًا استطلاعيًا في 81 ولاية تركية كل شهر، مشيرة إلى أن معدلات الانتحار في مارس ارتفعت عن نظيرتها بيناير/كانون الثاني الماضي والتي بلغت 94 حالة، و99 حالة في فبراير/شباط.


 
 

 

وأكدت أن هناك حالة من الاكتئاب بين الناس تحتاج إلى اهتمام عاجل "كي لا تتفاقم حالات الانتحار".


 
 

شهدت تركيا أكثر من 5000 محاولة انتحار و6000 محاولة اختطاف في عام واحد، كما زادت طلبات ترخيص الأسلحة في تركيا بنسبة 34%.

 

 

وكشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لقوات الدرك بوزارة الداخلية التركية، في مارس، عن استقبال الوزارة 17 ألفا و751 طلب ترخيص سلاح فردي في عام 2020 بزيادة نحو 34% مقارنة بعام 2019 الذي كان فيه الرقم 13 ألفا و206 طلبات ترخيص سلاح.

 

وحول الجرائم التي شهدتها تركيا العام الماضي، تم الكشف أيضا عن اختفاء 6 آلاف و382.

 

كما تم نشر إحصاءات لأول مرة حول وقائع الانتحار، حيث كشف عن انتحار 1023 شخصا خلال عام 2020، بينما كانت هناك 5593 محاولة انتحار.

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