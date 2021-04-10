لقاء الخميسي تشارك صورة من تصوير مسلسلها "ضد الكسر" لرمضان 2021

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة من كواليس تصوير مسلسل "ضد الكسر" لرمضان 2021 وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بصحبة الفنانة نيللي كريم، وكتبت تعليقا قائله: "لا تنخدع بالمظهر فقد يصدمك الجوهر..ضد الكسر رمضان 2021".



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب