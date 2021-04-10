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لقاء الخميسي تشارك صورة من تصوير مسلسلها "ضد الكسر" لرمضان 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة من كواليس تصوير مسلسل "ضد الكسر" لرمضان 2021 وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بصحبة الفنانة نيللي كريم، وكتبت تعليقا قائله: "لا تنخدع بالمظهر فقد يصدمك الجوهر..ضد الكسر رمضان 2021".

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب
لقاء الخميسي تشارك صورة من تصوير مسلسلها "ضد الكسر" لرمضان 2021
لقاء الخميسي تشارك صورة من تصوير مسلسلها "ضد الكسر" لرمضان 2021
لقاء الخميسي تشارك صورة من تصوير مسلسلها "ضد الكسر" لرمضان 2021
لقاء الخميسي تشارك صورة من تصوير مسلسلها "ضد الكسر" لرمضان 2021

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