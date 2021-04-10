Advertisements

مقتل عراقي في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

السبت 10/أبريل/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
أعلنت وسائل إعلام عراقية عن مقتل مدني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وذكر مراسل قناة روسيا اليوم، أن العبوة الناسفة انفجرت بالقرب من مجمع بسماية السكني جنوبي بغداد، وأودت بحياة مدني.

وأوضح أن العبوة الناسفة تم زرعها لاستهداف أرتال التحالف الدولي، لكنها انفجرت لتقتل المدني.

وفي وقت سابق من اليوم؛ قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي -خلال كلمة- في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب الذي عُقد ببغداد، إن "العراق يواجه إرهابًا من نوع آخر يتمثل في الفساد والسلاح المنفلت بخلاف داعش".

وأضاف "العراقيون ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة، ووقف مع العراق أصدقاء كثيرون، لكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصرًا عراقيًا".

وتابع "وعلى العراقيين أن يشعروا بالفخر لأنهم قاتلوا الإرهاب وكالة عن أنفسهم وعن العالم كله".

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

فوز الشرقية وفاقوس وميت خلف وأبو كبير وأبو حماد وعرابي

منذ ساعة و 28 دقيقة

ريال مدريد يخسر15 مليون يورو بسبب ليفربول و برشلونة

منذ أقل من ساعتين

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 12 ساعة

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يومين

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رشوة وإهمال وبناء مخالف.. أسباب أطاحت برؤساء أحياء القاهرة من مناصبهم

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج