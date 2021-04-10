مقتل عراقي في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية عن مقتل مدني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.





وذكر مراسل قناة روسيا اليوم، أن العبوة الناسفة انفجرت بالقرب من مجمع بسماية السكني جنوبي بغداد، وأودت بحياة مدني.





وأوضح أن العبوة الناسفة تم زرعها لاستهداف أرتال التحالف الدولي، لكنها انفجرت لتقتل المدني.





وفي وقت سابق من اليوم؛ قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي -خلال كلمة- في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب الذي عُقد ببغداد، إن "العراق يواجه إرهابًا من نوع آخر يتمثل في الفساد والسلاح المنفلت بخلاف داعش".





وأضاف "العراقيون ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة، ووقف مع العراق أصدقاء كثيرون، لكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصرًا عراقيًا".





وتابع "وعلى العراقيين أن يشعروا بالفخر لأنهم قاتلوا الإرهاب وكالة عن أنفسهم وعن العالم كله".



