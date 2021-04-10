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الرجاء يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز

السبت 10/أبريل/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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اختتم فريق نادي الرجاء المغربي تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره نادي بيراميدز على استاد الدفاع الجوي المحدد له التاسعة من مساء غد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجرى التدريب على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع واستمر لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، ولائحة كأس الكونفدرالية، التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

شهد المران تطبيق الجهاز الفني لبعض الجمل والوحدات البدنية والفنية، بالإضافة إلى تقسيمة للوقوف على التشكيل المختار لخوض المباراة الهامة للغاية.

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