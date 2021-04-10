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عاجل.. مروان حمدي يحرز الثالث في مرمى تونجيت (فيديو)
السبت 10/أبريل/2021 - 06:37 م
الفجر الرياضي
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أحرز مروان حمدي هدف الزمالك الثالث في مرمى تونجيت الزمالك في اللقاء المقام حاليا على ستاد القاهرة الدولي.
وجاء هدف الزمالك الثالث عن طريق النجم مروان حمدي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من يوسف أوباما.
وأحرز مروان حمدي هدفه الثاني في اللقاء والثالث للزمالك حيث كان قد سجل الثاني للأبيض في الدقيقة 25.
ويلتقي الزمالك حاليا أمام تونجيت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في جولة الحسم.
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