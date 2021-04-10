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نبروه يستغل تعثر شيكو ويقلص الفارق فى صدارة التاسعة بالقسم الثالث
السبت 10/أبريل/2021 - 06:40 م
هيثم حبيب
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ضمن مباريات الجولة ٢١ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق منطقة الدقهلية أقيمت اليوم ٧ مباريات.
شيكو صاحب الصدارة تعثر بتعادل سلبى أمام مستضيفه مياه الدقهلية بينما إستغل نبروه تعثر المتصدر وتغلب على ضيفه شربين بهدفين نظيفين أحرزهما نادر عبدالعاطى و أحمد التليس.
بلقاس إكتفى بالتعادل أمام ضيفه ميجاسبورت بهدفين لمثلهما بعدما تقدم ميجاسبورت فى مناسبتين عن طريق محمد هانى و مصطفى المكاوى فيما تعادل لبلقاس صالح موسى، على عصمت.
الخيارية تغلب على السنبلاوين بهدفين مقابل هدف فيما حسم التعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثلها لقاء دقادوس ومنية سمنود ، تعادل كهرباء طلخا سلبيا أمام عمال المنصورة بينما تختتم غدا مباريات الجولة بمباراة شبان بدواى و الأمير.
ترتيب المجموعة التاسعة
١- شيكو ٤٦ نقطة
٢-نبروة ٤٤ نقطة
٣-بلقاس ٣٢ نقطة
٤-مياه الدقهلية ٢٩ نقطة
٥-السنبلاوين ٢٩ نقطة
٦-منية سمنود ٢٨ نقطة
٧-شربين ٢٨ نقطة
٨-ميجاسبورت ٢٧ نقطة
٩-الخيارية ٢٥ نقطة
١٠- كهرباء طلخا ٢٤ نقطة
١١- عمال المنصورة ٢٣ نقطة
١٢- شباب الأمير ٢١ نقطة
١٣-شبان بدواى ١٩ نقطة
١٤-المنزلة ١١ نقطة
١٥-دقادوس ٩ نقاط
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