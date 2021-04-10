نبروه يستغل تعثر شيكو ويقلص الفارق فى صدارة التاسعة بالقسم الثالث

ضمن مباريات الجولة ٢١ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق منطقة الدقهلية أقيمت اليوم ٧ مباريات.





شيكو صاحب الصدارة تعثر بتعادل سلبى أمام مستضيفه مياه الدقهلية بينما إستغل نبروه تعثر المتصدر وتغلب على ضيفه شربين بهدفين نظيفين أحرزهما نادر عبدالعاطى و أحمد التليس.





بلقاس إكتفى بالتعادل أمام ضيفه ميجاسبورت بهدفين لمثلهما بعدما تقدم ميجاسبورت فى مناسبتين عن طريق محمد هانى و مصطفى المكاوى فيما تعادل لبلقاس صالح موسى، على عصمت.





الخيارية تغلب على السنبلاوين بهدفين مقابل هدف فيما حسم التعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثلها لقاء دقادوس ومنية سمنود ، تعادل كهرباء طلخا سلبيا أمام عمال المنصورة بينما تختتم غدا مباريات الجولة بمباراة شبان بدواى و الأمير.





ترتيب المجموعة التاسعة





١- شيكو ٤٦ نقطة

٢-نبروة ٤٤ نقطة

٣-بلقاس ٣٢ نقطة

٤-مياه الدقهلية ٢٩ نقطة

٥-السنبلاوين ٢٩ نقطة

٦-منية سمنود ٢٨ نقطة

٧-شربين ٢٨ نقطة

٨-ميجاسبورت ٢٧ نقطة

٩-الخيارية ٢٥ نقطة

١٠- كهرباء طلخا ٢٤ نقطة

١١- عمال المنصورة ٢٣ نقطة

١٢- شباب الأمير ٢١ نقطة

١٣-شبان بدواى ١٩ نقطة

١٤-المنزلة ١١ نقطة

١٥-دقادوس ٩ نقاط